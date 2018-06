Liebe Biermösl Blosn,

das erste Mal habe ich Euch bei einem musikalischen Auftritt in der Tribühne in der Münchner Studentenstadt erlebt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie nervös der eine oder andere von Euch Well-Brüdern war. Jetzt, gut dreißig Jahre später, seid Ihr noch immer präsent und erfolgreich: mal alleine, mal im großen Familienkreis, mal mit Gerhard Polt – immer mit dem Euch eigenen despektierlichen Humor, dem unverwechselbaren, bodenständigen Bayrisch, professioneller Musik und einfallsreichen Instrumenten! Macht’s weida so, Buam!

Schöne Grüße,

Gaby Rottler, Weißenburg