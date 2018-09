als Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung (und momentan sogar Mitglied der umgebildeten Regierung) werden Sie jetzt sicher glücklich sein, daß die Nofretete noch immer in Berlin ist! Seit Jahren haben Sie ihre Rückgabe gefordert. Aber jetzt müssen Sie doch selber zugeben: Hinter Panzerglas im Neuen Museum ist dieser Schatz erst einmal sicherer aufgehoben ist als im Museum am Tahrir-Platz in Kairo. Alles Gute auch für Sie!

Schöne Grüße, Heinz Friege, Remscheid