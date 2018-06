Am Geburtstagstisch

Nach Heinrich Heine „Sie saßen und tranken am Teetisch“

Sie aßen westfälisch an Tischen

und sprachen vom Essen viel.

Die Damen in buntesten Rüschen

und Herren auf zartem Gestühl.

Die Torte muß sein gehaltvoll,

die dicke Mamma sprach.

Der Pappa, der ächzet geräuschvoll,

sein Kragen gibt leider nicht nach.

Die Dame schwatzt über Gesundheit,

von Obst und Quark und von Müsli,

und öffnet: „Protest!“ ihren Mund weit

zum Koch hin mit ernsthaftem Grüßli.

Ihr Gatte verkneift sich großmütig

das Schlemmen, die alte Passion.

Madame ist zu Haus nicht so wütig.

Am Ende, was macht es denn schon?

Die Omma schwärmt lauthals vom Pickert,

den Oppa so gerne einst aß.

Die Kleine hat heftig gekichert,

ihr wurden die Äuglein ganz naß.

Ihr Wunschpunsch hat andre Geschmäcker,

sie hat ihres Liebsten gedacht.

Da kennt sie ganz anderes Lecker

zur Nacht, ja, zur künftigen Nacht.

Urte Skaliks-Wagner, angeregt durch: Christel Lechner, Tisch-Installation in der Ausstellung „Alltagsmenschen“