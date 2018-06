Was mein Leben reicher macht

An einem strahlend schönen Sonnentag 70 Jahre eines reichen, ausgefüllten Lebens mit Frau, drei Kindern und sieben Enkeln gemeinsam auf Skiern im Schnee zu feiern. In die frölichen, glüklichen Gesichter zu schauen und zu spüren: Das Leben ist so schön.

Sieghart Sautter, Kressbronn