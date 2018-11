Ein Wochenende in Berlin. In der U-Bahn sitzt uns ein junger Mann gegenüber. In der sonst so anonymen Atmosphäre tauschen wir Blicke und Lächeln aus. Als wir aussteigen müssen, fragt er, ob er uns etwas schenken darf: eine CD mit Klaviermusik. Und er weist uns auf sein Konzert am 6. April hin. Immer wenn ich die Musik höre, wird mir warm ums Herz, und ich denke an die nette Begegnung in der U-Bahn. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen in der Philharmonie!

Ulrike Pook, Göttingen