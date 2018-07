Das regt mich auf!

Das Frühjahr steht vor der Tür. Und damit der Start in eine neue Motorradsaison. Allerorten wird wieder geunkt über die »Organspender«. Und da sehe ich dieses Plakat eines Telekommunikationsunternehmens: »Du sollst nicht langsam sein!« In Kombination mit dem abgebildeten Biker suggeriert das: »Sei schnell wie der hier!« Psychologisch und soziologisch geschult, ahne ich, bei wie vielen Menschen das Plakat unterschwellig Vorurteile gegenüer dem Motorrad verstärken wird. Ich mutmaße: in größerem Umfang, als es der Firma Unitymedia neue Kunden zutreibt. Als leidenschaftliche Sozia und Mutter einer motorradfahrenden Tochter, die ihre Hormone auf dem »Bock« Gott sei Dank unter Kontrolle hat, kann ich nur sagen: Voll daneben!

Romea Hallfahrt, Holzwickede