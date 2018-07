Was mein Leben reicher macht

Meine portugiesische Frau Catarina habe ich 1999 während ihres Studiums in Nürnberg kennengelernt. Die Jahre danach haben wir zusammen in Nürnberg verbracht. Vor zwei Jahren zog es sie beruflich nach Amsterdam. Wir haben versucht, uns an den Wochenenden zu sehen, was aus verschiedenen Gründen sehr oft nicht funktioniert hat. Im Februar bin ich zur ihr gezogen. Es ist so schön, zusammen durch die Grachten zu fietsen und das Leben wieder zu zweit genießen zu dürfen, eigentlich zu dritt – unsere spanische Hündin lebt jetzt auch in Holland.

Steffen Rahm, Amsterdam