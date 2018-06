Nach so vielen glücklichen Jahren mit unserem Hund an dessen Lebensende zwei Freunde zu haben. Der eine war innerhalb weniger Minuten ganz selbstverständlich bei mir und begleitete mich zum Tierarzt. Der andere begrub den Hund ganz selbstverständlich am Sonntagmorgen an der schönsten Stelle in seinem Garten. Danke, Ihr Lieben!

Marcia Schneiderhan, Filderstadt