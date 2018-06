Was mein Leben reicher macht

Der 30. Geburtstag meines jüngsten Sohnes Jonas in Braunschweig. Zu diesem Tag waren meine Tochter Stephanie aus Köln, mein ältester Sohn Fabian aus Stuttgart und mein Mann und ich aus Lingen angereist. Der Geburtstag war an einem Donnerstag. Am nächsten Morgen saßen wir alle zusammen in der kleinen Küche, frühstückten und jeder erzählte. Es war eine wunderbare Stimmung, wie früher. Danke, liebe Kinder.

Ingeborg Kügler, Lingen