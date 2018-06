Was mein Leben reicher macht

Mit meinem Freund Clemens für eine Woche zum Rennradfahren auf Mallorca: die Insel jenseits aller Klischees »erfahren«. Meine Tochter hatte mich davon üb­erzeugt, dass ich es selb­st ausprob­ieren müsse. Am letzten Urlaub­stag trafen wir uns am Coll de sa Bataia: Sie war mit ihrem Freund gerade am anderen Ende der Insel angekommen, und über die Berge waren wir uns entgegengefahren.

Georg Schiller, Schöffengrund, Hessen