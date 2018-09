Das pulsierende Leben in meinen beiden Jungs, fast neun und elf, wenn sie am ersten warmen Frühlingswochenende in die Isar springen und mit ihrem Hund um die Wette plantschen. Ich betrachte sie voller Bewunderung, Stolz und Ehrfurcht – nicht nur, weil sie dem eiskalten Wasser trotzen.

Sissy Tongendorff, München