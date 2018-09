Straßenbild

Ich weiß, dass »Die ZEIT der Leser« nicht der Ort für Kleinanzeigen ist, und es ist auch nicht mein Wagen, der da zum Verkauf angeboten wird. Aber ich fand das Schild, das ich vor einiger Zeit in Berlin-Neukölln hinter dem Seitenfenster eines Autos sah, einfach prima. Ich musste es fotografieren, obwohl ich gerade in Eile war. Es war eines dieser Schilder, bei denen man erst beim zweiten Hinschauen bemerkt, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Dabei ist ja eigentlich alles recht klar und das ganze Schild ein Beweis dafür, dass nicht alles perfekt sein muss, um sich (auch auf Deutsch) verständlich zu machen. Ich habe nur nicht rausbekommen, was »Schtik« heißen soll (hinter 4). Vielleicht steht es »eingedeutscht«für stick, bedeutet also Knüppelschaltung?

Daniel Argyropoulos, Bristol, England