Was mein Leben reicher macht

Das ich in den ersten warmen Frühlingstagen kurz vor den Osterferien unseren Abiturienten nach bestandenen schriftlichen Prüfungen in den Pausen beim Feiern im Schulhof zusehen konnte. Während der ABI-MOTTO-WOCHE hieß es, sich täglich nach einem neuen Motto zu verkleiden, beispielsweise als Bauarbeiter, da zur Zeit die Schule saniert wird. Oder im Karibik-Kostüm, als Ausdruck von Lebensfreude. Für mich am schönstenanzusehen war en die Kostüme zum Thema Film-, und Kindheitshelden: Biene Maja, Michl aus Löneberga, Jim Knopf, Heidi, Schneewittchen, die Schlümpfe und viele andere Gestalten laufen durch die Flure der Schule und bringen Freude in den Schulalltag. Und unter all den Abiturienten war meine eigene Tochter Andrea, die mir strahlend zuwinkte!

Inge Reich, Lehrerin an der Herderschule Gießen