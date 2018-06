Was mein Leben reicher macht

13 Jahre ist er alt, mein Neffe. Seine Mutter stammt aus Guinea, der deutsche Vater lebt als Entwicklungshelfer in Ecuador. Also helfe ich ihm bei Hausaufgaben und Klassenarbeiten. Seit Neuestem trägt er einen Ohrring. Im Stillen habe ich mir gedacht: Wurde auch Zeit. In seinem Alter hatte ich schon zwei Ohrringe. Die beiden Löcher sieht man immer noch (auch wenn das schon 30 Jahre her ist). »Willst du dir nicht auch wieder einen Ohrring machen lassen?«, fragt mich mein Neffe, »dann können wir im Partnerlook laufen.« Partner? Das finde ich prima. Vor allem, wenn ich ihn jede Woche mit Genitiv, Infinitiv und Konjunktiv nerven muss. Partner? Definitiv!

Volkmar Michler, Rheinbach