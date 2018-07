Zeitsprung

Viel hat sich beim Blick von der Bastei auf die Elbe in der Sächsischen Schweiz gar nicht verändert. Aber wer das aktuelle Bild genau betrachtet, entdeckt rechts am Felsen eine helle, glatte Fläche: Dort ereignete sich im November 2000 ein Felssturz; mehr als 300 Kubikmeter Gestein stürzten vom Wartturm-Felsen 60 Meter in die Tiefe. Knapp zehn Jahre danach

habe ich die Aussicht ins Elbtal mit dem beliebten Kletterfelsen aufgenommen. Als Vergleichsaufnahme diente das Schwarz- Weiß-Foto von 1940 aus dem alten Familienalbum.

Klaus Beuermann, Brilon