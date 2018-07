Was mein Leben reicher macht

Ein Foto aus dem Zeitsprung einer alten ZEIT-Ausgabe auszuschneiden und es als kreative Aufgabe in das Heft meines argentinischen Nachhilfeschülers zu kleben. Es zeigt eine Mutter am Meer mit Baby im Arm. Mit Krakelschrift schreibt Ramiro darunter: »Mi mamá me ama!« – meine Mutter liebt mich. Ein Lichtblick in einem Elendsviertel voller zerworfener Familien und Gewalt.

Kornelius Friz, zzt. Buenos Aires