Betthupferl: Mein Wort-Schatz

Aus meiner Kindheit tauchte unlängst das altmodische Wort Betthupferl wieder auf, das ich schon lange nicht mehr gehört oder verwendet hatte. Und da uns Begriffe mit auf eine Zeitreise nehmen, sah ich mich plötzlich wieder mit meinen Schwestern und meiner Mutter am Mittagstisch sitzen…

Wenn alle Teller leer, alle Schulerlebnisse erzählt sind, ist die Zeit für den Mittagsschlaf meiner Mutter gekommen. Der ist heilig und darf nur in Ausnahmefällen entfallen. Zuvor aber gibt es für uns alle ein Betthupferl – eine kleine Süßigkeit, die gerecht an uns drei Mädchen verteilt wird, aber nur meine Mutter tatsächlich bis ins Bett begleitet, während wir Kinder uns an die Hausaufgaben machen. Nie hat ein Stückchen Schokolade köstlicher geschmeckt als damals!

Stefanie Eckes, Großaitingen