Kritzelei der Woche

Beigefügte Kritzelei entstand während eines Skype-Telefonats mit unserer Tochter Pauline, die im Rahmen ihres Masterstudiums in Tunesien an einem Biologie-Forschungsprojekt teilgenommen hat und währenddessen plante, für ein Auslandssemester nach Norwegen zu gehen. Ursprünglich stand auf dem Zettel nur die Notiz, dass wir Flugverbindungen nach Trondheim recherchieren wollten. Die Köpfe um die Notiz herum entstanden dann peu à peu, während Pauline uns von ihrem Alltag mit der Arbeit in der Wüste, den Riesenkakerlaken in Küche und Bad und den Kontakten zur einheimischen Bevölkerung etwa beim Baguettekauf in der Bäckerei berichtete. Fröhliches Gespräch – fröhliche Gesichter in der Kritzelei, denn nun waren auch die letzten elterlichen Sorgen weggewischt, es wäre womöglich zu risikoreich gewesen, angesichts der jüngsten politischen Entwicklung in Tunesien für mehrere Wochen dorthin zu reisen.

Christian Scharf, Romrod