„Der Lehrermangel bleibt“, lautete kürzlich die Schlagzeile über einem Interview in der ZEIT. Offenbar nichts Neues in deutschen Landen! Als ich 1932 eingeschult wurde, saßen in unserem Klassenzimmer 60 Mädchen und Jungen dicht nebeneinander. Und noch in der vierten Volksschulklasse waren wir, wie das Bild zeigt, 32 Jungen und 25 Mädchen, die von einem blutjungen Aushilfslehrer unterrichtet wurden. Übrigens: Ich selbst stehe in der oberen Reihe, rechts außen.

Karl Wächter, Amberg/Oberpfalz