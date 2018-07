Nach einer Woche Urlaub morgens vor der Arbeit mal wieder völlig verhuscht zu meinem türkischen Bäcker in Berlin-Kreuzberg zu kommen, eigentlich nur einen Cappuccino to go mitnehmen zu wollen und dann von der türkischen Bäckersfrau 15 Euro in die Hand gedrückt zu bekommen mit den Worten: „Die haben Sie hier das letzte Mal vergessen.“

Sabrina Heider, Hohen Neuendorf