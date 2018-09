Das Abschiednehmen von guten Freunden bei Kaffee und Kuchen in einem Berliner Hinterhof. Wir schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen, schmieden Pläne für die Zukunft und freuen uns auf ein Wiedersehen in São Paulo, Conakry, Lagos, Jerusalem, Dhaka – oder Berlin.

Mathias Keller, Berlin