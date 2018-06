Freitag. Wieder steige ich, wie so oft, in den 15-Uhr-Zug von Hamburg nach Stuttgart. Das Wochenende kommt. Mein Freund wird mit Blumen am Bahnhof warten. Nur noch knappe sechs Stunden.

Von wegen! Es war der falsche Zug.

In Augsburg steige ich aus und verliere die Nerven: heule, meckere und will spontan meine Fernbeziehung beenden. Ein junger Bahnhofsschaffner beruhigt mich: Er schreibt mein Ticket um, sucht mir den nächsten Zug nach Stuttgart raus, schenkt mir Erdnüsse, Gummibärchen und sein Lächeln. Dann setzt er mich ins Bahnhofshallencafé, wo zwei zauberhafte Studentinnen mir Milchreis und Latte macchiato servieren und mir eine Zeitung vor die Nase legen. Am Ende lese ich allen ihre Horoskope vor, und wir lachen. Der Schaffner setzt mich eine Stunde später in den richtigen Zug. Ich komme nach Mitternacht zu Hause an. Mein Freund steht ein zweites Mal an diesem Tag mit Blumen auf dem Bahnsteig und erwartet mich fröhlich. Die Fernbeziehung ist doch noch eine Weile zu ertragen. Dank Augsburg.

Steffi Warncke, Hamburg, Stuttgart, Bielefeld, Schwerin, Potsdam