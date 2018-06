Was mein Leben reicher macht

Es ist genau zehn Jahre her, aber wenn ich mich an die Begegnung in Berlin erinnere, wird mir noch immer warm ums Herz. Carl war damals ein Jahr alt. Auf dem Gendarmenmarkt kam ein älterer, vornehmer Herr auf mich zu, zog höflich den Hut und sagte: »Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Aber ich

möchte Ihnen sagen, dass Ihr Sohn wunderschöne, strahlendblaue Augen hat. Und von wem er sie hat, steht ganz außer Frage!« Er lächelte, nickte und verschwand ebenso elegant und irreal aus dieser Welt, wie er gekommen war.

Sabine Ridder, Nürnberg