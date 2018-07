Kritzelei der Woche

Delphine lebt in Marseille, sie ist die beste Freundin unserer 17-jährigen Tochter. Während eines gemeinsamen Urlaubs in den Pyrenäen hat sie dieses Motiv in aller Ruhe gezeichnet und wollte wohl das ganze Blatt füllen. Als ich es sah, sagte ich ihr, ich würde es an unsere deutsche Zeitung schicken. Delphine lernt fleißig Deutsch und würde gern in Deutschland studieren. Ich dachte, ich schaffe ihr hier eine kleine symbolische Verbindung.

Martine Passelaigue-Dartmann, Marseille, Frankreich