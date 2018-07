Die Telefonflatrate, die meine Mutter und meine Schwester meinetwegen eingerichtet haben. Ich freue mich jeden Morgen auf den Anruf meiner 82-jährigen Mutter aus Hamburg und auf die langen abendlichen Gespräche mit meiner Schwester in Münster. So bleibe ich auch als »Piefke« in Tirol meinen Lieben und meiner Heimat verbunden.

Andrea Köck, Götzens bei Innsbruck