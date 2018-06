Aus Berlin kommend, am Montag früh in Hamburg in die U3 springen, dankbar einen Platz in Fahrtrichtung links ergattern und nach der Haltestelle Rödingsmarkt den Blick über den Hafen schweifen lassen. Zweieinhalb Minuten Freiheit spüren, bevor der Zug dann wieder im Tunnel verschwindet.

Holger Doetsch, Berlin