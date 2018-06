Mein Foto des Jahres

Dieses Bild entstand in Berlin. Ich bin im vergangenen Jahr viel gereist, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es weniger die Orte als die Menschen

waren, die mich prägten, mich immer wieder zerrissen und zusammenflickten. Erfahrungen brachten mich dazu, mich selbst und die Welt um mich herum anders zu reflektieren. Langsam löste sich der Nebel um mich, und ich wollte es nicht wahrhaben, denn er war schön und sicher, doch gleichzeitig wusste ich, dass ich am Tag die Sonne und in der Nacht die Sterne sehen will.

Marina Schäfer, Kassel