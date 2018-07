Mein Foto des Jahres

Dieser besondere Glanz in ihren Augen, wenn sie von ihrem See erzählte! Dem Lebasee, zu Hause in Pommern, damals, vor dem Krieg. Dann erlosch der Glanz. Die Demenz raubte ihr das Paradies zum zweiten Mal. Also fing ich an zu schwärmen: vom See, vom Schilf, von der nahen Lonskedüne, von der Ostsee und dem leckeren Aal. Damit ihre Augen strahlten und ihre Seele. So viele kostbare Augenblicke zwischen meiner Schwiegermama und mir! Ihr Tod im letzten Herbst ließ den Wunsch in mir aufkeimen: Ich muss an den Lebasee!. Im Sommer war es so weit. Es fühlte sich an wie Heimkommen.

Traute Magsig, Eisenberg