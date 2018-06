Was mein Leben reicher macht

Ein Fernsehfilm, letzten Mittwoch in der ARD. Ein mutiger und trauriger Film über eine Frau, die sich in einer depressiven Phase das Leben nimmt und eine verzweifelte, schuldgeplagte Familie hinterlässt. Der letzte schöne Tag hat mich aufgewühlt, aber auch reicher gemacht. Plötzlich fühle ich mich im heimeligen Wohnzimmer so geerdet und weiß wieder, was ich habe: am eigenen unbeschwerten Leben, an Mann und Kindern.

Isabel Uliczka, Dortmund