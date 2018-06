Der Student befindet sich immer im Zwiespalt: Was bezeichnet er als »Zuhause«, den Studienort oder das Elternhaus? Dank der kleinen sprachlichen Unterschiede innerhalb Deutschlands bin ich gegen dieses Problem gefeit: Ich bin in Norddeutschland zu Hause und in Süddeutschland daheim. So einfach kann es sein.

Sabine Volk, Tübingen