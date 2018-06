Wenn ich am Sonntagnachmittag mit meiner Mutter bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen im Wohnzimmer meiner 88-jährigen Oma sitze. Wenn es dann klingelt und sich meine Tochter mit ihrem fünf Monate alten Sohn Leo der Runde anschließt. Wenn schließlich fünf Generationen am Tisch sitzen und erzählen. Dann bin ich Tochter, Mutter, Oma und Enkelkind in einer Person.

Sabine Imping, Schopfheim