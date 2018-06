Geburtstag feiern mit meinen Eltern, meinem Bruder und meinem Freund. Anlässlich meines 25. Geburtstags besuchte mich meine Familie in meiner Studentenbude in Innsbruck. Die Heizung funktionierte seit Tagen nicht mehr, der geschenkte Mantel in XL war vier Nummern zu groß – aber ich war das glücklichste Geburtstagskind der Welt, einfach nur weil ihr da wart!

Odile Schmidt, Innsbruck