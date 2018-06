Was mein Leben reicher macht

Den Glauben ans Theater hatte ich verloren. Nichts gefiel mir mehr. Nur meiner hier studierenden Enkelin zuliebe ging ich nach zehn Jahren wieder ins Staatsschauspiel in Dresden; sie forderte kess den alten Mann heraus: »Du musst doch wach bleiben, Opa!« Der Chefdramaturg hält vor dem Beginn eine Einführung zu Kleists Käthchen von Heilbronn. Und reißt mich mit seinem Vortrag unerwartet hinfort. Noch bevor das Theater losgeht, weiß ich es wieder: warum ich diese Kunstform liebe! Welche Verve, welche Liebe zur Literatur strahlt der junge Mann aus! Warum nur war ich so verstockt und habe mich so lang dem Theater verweigert? Unbegreiflich. Die Vorstellung ist modern und wunderbar, und beim guten Rotwein nach dem Theater schaue ich stumm meine Enkelin an: Sie ist erst 20 und weiß mehr vom Leben als ihr sturer Opa. Wie kann ich ihr nur danken? Ob sie diese Zeilen liest?

Thomas Voigt, Dresden