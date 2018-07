Zeitsprung

Als ich mit immerhin 45 Jahren erstmals Laufschuhe anzog, ahnte ich nicht, wie sehr sich mein Leben ändern würde. Ein Arbeitskollege hatte gefragt, ob ich mit ihm joggen gehe auf den Sportplatz, als Ausgleich zum Büroberuf als Buchhalter. Nach Runde 15 machte er schlapp – ich aber lief und lief … Zwei Jahre darauf, 1989, gelang mir in Hamburg mein 1. Marathon (Foto 1). Ende April 2012 geht es nun wieder an die Elbe – Marathon Nr. 89. Und natürlich träume ich davon, die 100 zu schaffen! Gelaufen bin ich unter anderem auf Usedom und Terschelling, in Barcelona, Zürich, Berlin, Rom (Foto 2); oft gewann ich in meiner Altersklasse, meine Bestzeit war 2:48:19 Stunden. Nebenher koordiniere und betreue ich Lauftreffs. Aber denken Sie nun bitte bloß nicht, dass ich mich für den Sport kasteie! Ich habe einen großen, wunderbaren Familien- und Freundeskreis, genieße das Leben, schlemme beim Italiener, feiere gern, gehe oft ins Kino, lese viel und sitte meinen Enkel Jakob (3), fühle mich fit und wohl und trinke meinen guten Rotwein.

Leonhard Doetsch, Essen