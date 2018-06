Was mein Leben reicher macht

Sommerurlaub an der Algarve. Am Ende eines Tagesausflugs nach Sevilla fahren wir zurück in unser Domizil. Die Sonne geht unter, draußen zieht die andalusische Landschaft vorbei. Niemand spricht. Meine beiden Söhne sitzen links und rechts von mir. Mein Großer, 17, senkt seinen Lockenkopf auf meine Schulter. Der Kleine, 12, gibt mir seinen Kopfhörer, damit ich seinen Lieblingssong von den Dire Straits hören kann. Dann fühle ich seine Hand in meiner. Noch jetzt, Monate später, ist mir dieser Moment so gegenwärtig. Ich glaube, ich werde ihn nie vergessen …

Josef Nosbüsch, Speyer