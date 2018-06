Feldrain: Mein Wort-Schatz

Mein Wort-Schatz heißt Feldrain. Was steckt alles in diesem Wort! Sommerhitze, gelbe Kornfelder, leuchtende Mohn- und Kornblumen, ab und zu auch Kamille, Insektengesumm – Sommerferienkindheitsglück. Später kam mir mein Wort-Schatz abhanden. Da gab es nur noch Weg- oder gar Straßenränder. Das klingt nach Staub und Verkehr, und ich trauerte meinem Feldrain nach. Aber dann kam er wieder, allmählich erst, dann immer häufiger, und heute freue ich mich bei unseren Spaziergängen wieder an meinem bunten, duftenden Feldrain.

Almut Eberhardt, Detmold