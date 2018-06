Was mein Leben reicher macht

Meine S-Bahn-Mitfahrerin. Erst kannten wir uns nicht. Aber sie saß morgens immer schon in der Bahn, wenn ich einstieg. Immer am gleichen Platz. Und jetzt verbringen wir die halbstündige Fahrtzeit mit Gesprächen über Familie und Feste, Politik und Kultur. Am schönsten aber ist unsere gemeinsame Gartenleidenschaft. Da vergeht die Fahrt fast schon zu schnell. Am nächsten Morgen dann können wir uns wiedersehen – wenn keine von uns Urlaub hat oder krank ist. Da bleibt der Platz leer.

Beate Schierle, Esslingen