Bahnhof in Aarau (Schweizer Mittelland). Ich hole Geld am Automaten. Gedankenverloren schaue ich im Gehen auf meine Einkaufsliste, da fällt mir nach 2 Minuten siedend heiß auf, dass ich vergessen habe, das Geld aus dem Schlitz des Automaten zu nehmen. In dem Moment, als ich mich umdrehe, um zurückzulaufen, spricht mich ein junger Mann an: »Ham Sie’s Gäld vrgässe?«, und hält mir die Summe entgegen. Ich falle ihm spontan um den Hals vor Erleichterung.

Karin Engelkamp, Solothurn, Schweiz