Fabulieren: Mein Wort-Schatz

In der kleinen französischen Stadt Moulins in der Auvergne trafen wir kürzlich auf einen veritablen Wort­-Schatz­-Sucher. Wir gingen am Abend mit ihm in der Stadt spazieren und saßen anschließend noch gemütlich bei einem Tee beisammen. Es stellte sich heraus, dass er ein angehender Schriftsteller war und als solcher Wörter verschiedener Sprachen sammelte. Er fragte uns nach unseren deut­schen Lieblingswörtern. Mir fiel sogleich fabulieren ein. Mit seiner herrlichen Übereinstimmung von Form und Inhalt ist es ein Lobgesang auf den Reichtum ausschweifender Texte. Mit seiner phonetischen Sanftmut deckt es einen zarten euphemistischen Schleier über so manchen Text, der andernfalls als »Geschwafel« abgestempelt werden müsste. Als wir von unserer Reise zurückkamen, erhielten wir diese Nach­richt aus Moulins:

»I must say I appreciated your curiosity and your politeness, our walks and your stories. Danke for your words (fabulieren, liebkosen, scharwenzeln): one day I’ll be able to use them and feel their musicality! Have a great life!«

Martin Wunderlich, München