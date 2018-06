Ein Rockkonzert in München. Vor mir steht ein junger Mann. Knapp 30 Jahre alt, neben ihm seine Mama, geschätzte 60 Jahre. Sie erinnert mich an einen Konzertbesuch mit meiner Mama in dem Jahr, bevor sie krank wurde. Sie war so glücklich, an dem Abend damals.

Stephanie Pirkl, Beilngries, Bayern