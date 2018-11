Was mein Leben reicher macht

Die Kommunikation, die mein Mann mit seinen Kommunikationsmedien pflegt: Neulich etwa musste er sehr früh aufstehen und schaffte es am Vorabend unter einigen Mühen, die Weckfunktion seines neuen Handys zu aktivieren. Tags darauf ertönte pünktlich zur eingegebenen Zeit ein Dadülelütt, Dadülelütt. So weit, so gut. Am nächsten Morgen – in aller Herrgottsfrühe – leider wieder: »Dadülelütt, Dadülelütt«. Da knurrt es aus dem Kissenberg neben mir: »Das war gestern, du Schwachmat!«

Ilse Hering, Schweinfurt