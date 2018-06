Liebe ZEIT-Leserinnen und -Leser, haben Sie Lust auf ein wenig Original-Lyrik? Und auf ein wenig Frühling? Also:

»Frühling lässt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

– Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist’s!

Dich hab ich vernommen!«

So klingt das bei Eduard Mörike, dem schwäbischen Dichter-Pfarrer. Sein Gedicht »Er ist’s!« scheint bei den Parodisten unter Ihnen besonders beliebt zu sein – nur manches Rilke-Gedicht ist noch öfter Vorlage für Ihre Einsendungen. Was also spricht dagegen, jetzt, wo auch die Eisheiligen schon bald überstanden sind, gleich vier Umdichtungen dieses wunderbaren Frühlingsgedichts zu bringen? Eine Variation mit vier ganz verschiedenen Themen sozusagen …

Wolfgang Lechner

(Nach Eduard Mörike, »Er ist’s!«)

Frühling lässt das Meterband

wieder flattern um die Hüfte;

Fette, prall geformte Wülste

Greift die ahnungsvolle Hand.

Hosen spannen schon,

Aßest wieder Tonnen.

So, das hast du Dickmops nun davon!

Fettsack, ja du frisst!

Du hast zugenommen!

Iris Braig, Karlsruhe

Frühling lässt die lauten Bands

Wieder lärmen durch die Lüfte;

Grillwursts wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Fans, die träumen schon,

Wollen balde kommen.

– Horch, von fern ein harter Schlagzeugton!

Open-Air, du bist’s!

Dich hab ich vernommen!

Wolfgang Tzschaschel, Gernsbach, Baden-Württemberg

Aus der Nordsee tiefsten Tiefe

Steigen Gase in die Lüfte;

Gift’ge, unheilvolle Düfte

Wabern dräuend bis ans Land.

Total und Shell, die wussten’s schon:

Löcher kann man schwerlich stopfen.

– Horch, ein stetes höllisch’ Brodeln!

Mammon, ja, du bist’s!

Dich hab ich vernommen!

Elke Loubier, Marne, Schleswig-Holstein

Der Frühling,

dieser Blaubandflatterluftikus

und Duftikuslandstreifer,

wurde vernommen.

Gestanden

hat er

nichts.

Manfred Jobst, Marburg