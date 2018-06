Der Schwangerschaftstest ist positiv ausgefallen! Mein Mann und ich freuen uns riesig, beschließen aber, die frohe Botschaft vorerst für uns zu behalten. Danach gehe ich – wie immer – in die Uni, um einer Handvoll chinesischer Studierender Deutsch beizubringen. Die Studenten mustern mich, fangen an zu tuscheln. Auf meinen fragenden Blick hin fasst sich eine Chinesin ein Herz und sagt: »Eva, you are so beautiful today.«

Eva Ehrmann, Essen