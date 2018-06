Das ist mein Ding

Als ich vier Jahre alt war, ging ich zusammen mit meiner Cousine Gudrun durch den Prenzlauer Berg in Berlin. In einem vom Krieg zerstörten Haus sah sie dieses Bärchen in einer Fensterhöhle liegen und »rettete« es für mich in einer waghalsigen Klettertour. Seitdem ist der Bär mein treuer Begleiter über viele Stationen und Städte meines Lebens hinweg. Später bekam ich auch noch diverse Puppen, doch diesen Bären habe ich ihnen allen vorgezogen. Man sieht ihm die Jahre und meine Reparaturen an, aber auch die Liebe, mit der wohl einst in den Kriegsjahren eine Mutter dieses Spielzeug aus Wollresten für ihr Kind gehäkelt haben muss. Vor ein paar Jahren nun sind wir beide zusammen wieder in »seine« Heimat, nach Prenzlauer Berg gezogen.

Dagmar Helmbold, Berlin