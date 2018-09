Von einer Reise haben wir unseren netten »Leihenkelinnen« von nebenan mit kleinen Blumen verzierte Ringe in ihren Lieblingsfarben mitgebracht. Rebecca, die in Kürze sieben Jahre alt wird, dreht ihren Ring nachdenklich am Finger und sagt ganz ernst: »Wenn ihr mal gestorben seid, wird er mich immer an euch erinnern. Ich habe schon einiges, was mich an euch erinnert.«

Renate Steinhorst, Bamberg