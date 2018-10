Was mein Leben reicher macht

In trauriger Stimmung ging ich nach dem Krankenhausbesuch bei meinem Mann in Richtung Bahnhof. Auf dem Weg tummelte sich eine Gruppe Teenager. Alle hatten bunte Plastikbecher mit Strohhalmen und pusteten Blasen in die Luft. Da musste ich doch mal gucken. Einer der Jungs bot mir seinen Becher an und sein Nachbar einen frischen Strohhalm. Ein Mädchen sagte: »Das ist Bubble-Tea, was Neues.« Das hat den Tag gerettet.

Ingeborg Boecker, Wuppertal