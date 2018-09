Wenn mein erwachsener Sohn, der sich in den Semesterferien gerne die Welt ansieht, im Flugzeug entspannt wegdösen will, sich dann plötzlich der Flugängste seiner neben ihm sitzenden Mutter bewusst wird und beruhigend meine Hand ergreift, bis wir es gemeinsam nach oben in den Himmel geschafft haben.

Sabine Haupt, Luxemburg