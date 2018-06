Bei der Suche nach einem alten Bild fiel mir die Eintrittskarte für das Fußball-WM-Finale 1966 in Wembley in die Hände. Ich hatte mir diese Karte für drei englische Pfund auf dem Schwarzmarkt gekauft. Kurz nach Spielbeginn schoss Helmut Haller das 1 : 0 für Deutschland. Jubelnd riss ich die Arme hoch, um kurz darauf erstarrend um mich zu schauen. Ich war der Einzige, der jubelte! Alle anderen Zuschauer waren wohl Engländer. Ich wurde etwas skeptisch angeschaut, aber kein böses Wort. Das Spiel ging 4 : 2 für England aus. Die mir nach meiner Rückkehr am meisten gestellte Frage lautete: »War der drin?« Gemeint war das umstrittene 3 : 2 für England. Ich kann es nicht sagen. Ich stand 200 Meter entfernt, aber ich konnte es nicht erkennen!!

Günter Koch, Duisburg