Fußballzeit

(Nach Joseph von Eichendorff, »Weihnachten«)

Markt und Straßen sind verlassen.

Glotze läuft in jedem Haus.

Drinnen sind die Menschenmassen:

Das sieht ganz nach Fußball aus.

An den Fenstern hocken Frauen,

Starren in die leere Welt,

Während Kids verwundert schauen:

Gassen jetzt als Tummelfeld?

Championships in der Ukraine:

Fast vier Wochen Kicker-Fest!

Timoschenko, oh, du Feine –

Ob es dich vergessen lässt?

Doch gespielt wird auch in Polen:

Danzig deutschen Teams Quartier.

Ruh und Kraft will man hier holen;

Mancher muss auch zum Barbier.

Miro Klose, Luk Podolski

Fühl’n sich wie zu Hause nun,

Sprechen einmal wieder Polski,

Wenn sie aus den Fußballschuh’n.

Deren Stollen, kleine Hacker,

Pflügen tief den Strafraum um;

Drum heißt der jetzt »Mertesacker«:

Wiese nimmt es ihm nicht krumm.

Bälle hoch – als echte Kerze –

Schlägt bisweilen Philipp Lahm;

Neuer schreit: »Lass diese Scherze!«

Da wird selbst Mats Hummels zahm.

Portugal und Niederlande

Und dazu noch Dänemark –

Wie kommt Deutschland da zurande?

Sind mitnichten weich wie Quark!

Spanien, England, Frankreich, Schweden,

Polen und Italien

Machen auch wohl von sich reden,

Träumen von Pokalien.

Und ich? Wand’re aus den Mauern!

You will know, what I am doing –

Will zu Hause nicht versauern,

eile flugs zum Public Viewing!

Norbert Wolf, Liederbach am Taunus, Hessen