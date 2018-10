Schildbürgerstreich … (1/2)

… in der Bretagne

Der Balkenklau in Bologna (ZEIT Nr. 23/12) scheint kein Einzelfall zu sein. In unserem Urlaub in der westbretonischen Stadt Quimper habe ich im September vergangenen Jahres einen fast identischen Schildbürgerstreich fotografiert.

Rudolf Wyrsch, Westerstede, Niedersachsen

…inParis

In Paris haben meine Familie und ich dieses Schild entdeckt. Die kleinen Männchen sind dort überall unterwegs. Dieses Sackgassenschild, das zur Kreuzigung uminterpretiert wurde, fanden wir besonderes bemerkenswert, da es mitten im Stadttrubel zum Nachdenken anregt.

Charlotte Mangold, Ebersbach, Baden-Württemberg

… in Bayern

Dieses Foto entstand in dem oberbayerischen Dorf Perach, neben Papst Benedikts Geburtsort Marktl im Landkreis Altötting, wo auch (Verkehrs-) Zeichen und Wunder geschehen.

Alto Hien, Perach, Bayern